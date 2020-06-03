Смольный по случаю праздников поможет петербуржцам попасть на кладбище. Но только в масках
В дни православных праздников Троицкой родительской субботы и Святой Троицы город решил увеличить количество транспорта, который проходит по маршрутам рядом с кладбищами. Об этом 3 июня сообщает администрация Петербурга.
6 и 7 июня больше автобусов и троллейбусов выйдет на маршрутах, следующих к городским кладбищам:
— к Южному кладбищу:
а) на маршрут № 90 «Демонстрационный проезд — Южное кладбище» дополнительно выйдут 45 автобусов;
б) в дополнение к маршруту № 195 «Счастливая улица — Южное кладбище» открывается автобусный маршрут № 195У от станции метро «Проспект Ветеранов» (18 автобусов);
— к Северному кладбищу:
а) на маршрут № 397 «Улица Жени Егоровой — посёлок Парголово, СПК Пригородный» добавляются 5 автобусов;
б) на маршрут № 398 «Железнодорожная станция Парголово — Северное кладбище» добавляются 10 автобусов;
— к крематорию: на маршрут № 138 «Площадь Мужества — Крематорий» дополнительно направляются 10 автобусов.
Дополнительная техника выходит также на автобусные маршруты №№ 347 «г. Ломоносов, вокзал — кладбище Илики» и 382 «г. Пушкин, вокзал — Казанское кладбище».
Кроме того, к ряду городских кладбищ можно добраться наземным электротранспортом:
— к Александро-Невской лавре — на троллейбусе № 14;
— к Богословскому кладбищу — на троллейбусе № 38;
— к Красненькому кладбищу — на троллейбусе № 20;
— к Серафимовскому кладбищу — на трамвае № 18 и троллейбусах №№ 25 и 40;
— к Волковскому и Ново-Волковскому кладбищу — на трамвае № 43;
— к Киновеевскому кладбищу — на трамвае № 23;
— к Смоленскому кладбищу — на троллейбусе № 9;
— к Большеохтинскому кладбищу — на трамвае № 10;
— к Шуваловскому кладбищу — на трамвае № 58;
— к Пискарёвскому кладбищу — на трамвае № 9.
При этом чиновники напоминают, что ношение медицинских масок и одноразовых перчаток в транспорте остается обязательным. А предприятия-перевозчики продолжают проводить все необходимые мероприятия по санитарной обработке подвижного состава общественного транспорта.