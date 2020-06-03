Смольный по случаю праздников поможет петербуржцам попасть на кладбище. Но только в масках

В дни православных праздников Троицкой родительской субботы и Святой Троицы город решил увеличить количество транспорта, который проходит по маршрутам рядом с кладбищами. Об этом 3 июня сообщает администрация Петербурга.



6 и 7 июня больше автобусов и троллейбусов выйдет на маршрутах, следующих к городским кладбищам:



— к Южному кладбищу:



а) на маршрут № 90 «Демонстрационный проезд — Южное кладбище» дополнительно выйдут 45 автобусов;



б) в дополнение к маршруту № 195 «Счастливая улица — Южное кладбище» открывается автобусный маршрут № 195У от станции метро «Проспект Ветеранов» (18 автобусов);

