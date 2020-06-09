«В отце я разочарован». Дочь Ефремова отказывается его покрывать после смерти водителя

Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария заявила, что не собирается его покрывать и оправдывать. Она заявила об этом в своём аккаунте в Instagram 9 июня.



«Я искренне надеялся, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьёзной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарован. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно. Не садитесь пьяными за руль», — написала девушка, говоря о себе в мужском роде, авторские орфография и пунктуация сохранены.



Авария с участием актёра произошла 8 июня в 21:44 на Смоленской площади, 3. По предварительной версии, Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и ударил небольшой фургон «Лада». На записи камеры наружного наблюдения («Фонтанка» публиковала её) видно, что на этом участке Садового кольца дорога идёт вправо, а «Джип» едет по прямой, не сворачивая. Так он пересекает двойную сплошную линию и врезается во встречный автомобиль.

