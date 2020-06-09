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09.06.2020 10:50
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«В отце я разочарован». Дочь Ефремова отказывается его покрывать после смерти водителя

Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария заявила, что не собирается его покрывать и оправдывать. Она заявила об этом в своём аккаунте в Instagram 9 июня.

«Я искренне надеялся, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьёзной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарован. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно. Не садитесь пьяными за руль», — написала девушка, говоря о себе в мужском роде, авторские орфография и пунктуация сохранены.

Авария с участием актёра произошла 8 июня в 21:44 на Смоленской площади, 3. По предварительной версии, Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и ударил небольшой фургон «Лада». На записи камеры наружного наблюдения («Фонтанка» публиковала её) видно, что на этом участке Садового кольца дорога идёт вправо, а «Джип» едет по прямой, не сворачивая. Так он пересекает двойную сплошную линию и врезается во встречный автомобиль.

Водителя фургона после ДТП доставили в институт имени Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии, утром стало известно, что он скончался.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Актера пока что отпустили под подписку о невыезде. С начала года он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте.

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Комментарии (7)

a.159753123
Так вот почему он пил... У него, оказывается, сын - Анна-Мария... Не знал...
Balamut
ну теперь в защиту отца ЛГБТ сообщество подтянется раз сын Анна-Мари не может...
Mr_Pu
Вы скатились на уровень молодежно паблика в соц сети. Ваши тексты - это постоянная кровь из глаз!
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