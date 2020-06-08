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08.06.2020 12:30
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Кадыров выделил деньги бедным чеченцам на выкуп невест. Женскую свободу оценили в 50 тысяч рублей

Фонд Кадырова обеспечит 207 жителям республики средства на выкуп невесты. Об этом 8 июня пишет издание «Чечня сегодня».

Исполняя распоряжение главы республики Рамзана Кадырова, который решил помочь испытывающим финансовые трудности женихам, во всех районах республики были сформированы списки желающих вступить в брак. На данный момент в списках уже 207 заявителя.

Им фонд имени первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова выделит по 50 тысяч рублей. Именно столько необходимо для выкупа невесты.

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в республике были изменены правила проведения свадебных торжеств. Так, например, за невестой должны ехать лишь две машины, а на самой церемонии обязаны присутствовать лишь самые близкие и родные.

На 8 июня в республике зарегистрировано 1 365 заболевания коронавирусом, умерли 15 человек, 993 — выздоровело.

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Комментарии (22)

вадики
Блин я тоже хочу в Чечню или стать чеченцем!!!Кайфуха и деняк дали и жену!!!Невесты абы где не валяются!Хочу женицца и деняк!!!!!
mta78
1. выделил деньги на выкуп невест - звучит так себе...

2. выделил дотацию для молодых пар собирающихся поженится для соблюдения и организации национальных обычаев и традиций - звучит красивее...
***_555
В какой статье Семейного Кодекса РФ предусмотрена торговля людьми?
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