Кадыров выделил деньги бедным чеченцам на выкуп невест. Женскую свободу оценили в 50 тысяч рублей
Фонд Кадырова обеспечит 207 жителям республики средства на выкуп невесты. Об этом 8 июня пишет издание «Чечня сегодня».
Исполняя распоряжение главы республики Рамзана Кадырова, который решил помочь испытывающим финансовые трудности женихам, во всех районах республики были сформированы списки желающих вступить в брак. На данный момент в списках уже 207 заявителя.
Им фонд имени первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова выделит по 50 тысяч рублей. Именно столько необходимо для выкупа невесты.
Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в республике были изменены правила проведения свадебных торжеств. Так, например, за невестой должны ехать лишь две машины, а на самой церемонии обязаны присутствовать лишь самые близкие и родные.
На 8 июня в республике зарегистрировано 1 365 заболевания коронавирусом, умерли 15 человек, 993 — выздоровело.