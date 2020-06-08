Кадыров выделил деньги бедным чеченцам на выкуп невест. Женскую свободу оценили в 50 тысяч рублей

Фонд Кадырова обеспечит 207 жителям республики средства на выкуп невесты. Об этом 8 июня пишет издание «Чечня сегодня».



Исполняя распоряжение главы республики Рамзана Кадырова, который решил помочь испытывающим финансовые трудности женихам, во всех районах республики были сформированы списки желающих вступить в брак. На данный момент в списках уже 207 заявителя.



Им фонд имени первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова выделит по 50 тысяч рублей. Именно столько необходимо для выкупа невесты.

