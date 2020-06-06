Октябрьский райсуд Петербурга заключил под стражу 42-летнего Заура Каримова за покушение на убийство. Выстрел в голову студента СПбГУ в центре города он назвал случайностью, которую уже начал отмаливать.

Каримов — отец четверых детей, имеет два высших образования, живёт в квартире гражданской жены, неофициально подрабатывает в такси и, как настаивает защита, собирался сдаться полиции, но мешало состояние шока.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 6 июня Каримова доставили в Октябрьский райсуд вместе с ходатайством об аресте. На пороге остались две «жены» — бывшая и гражданская. Адвокат просил воздержаться от строгости и отправить подзащитного под домашний арест к сожительнице.

Оперативники нашли его первым в квартире сестры сожительницы. По его словам, туда его привезла жена, а сам он хотел выспаться. На вопрос суда о причинах бегства с места преступления ответил неожиданно.

«Я не скрылся, я поехал в Лугу ставить свечку за здоровье потерпевшего к иконе Божьей Матери», — признался Каримов, но не смог объяснить, почему не вызвал скорую перед тем, как ставить свечку.

По версии следствия, под пулю обвиняемого попал 24-летний студент, который стал очередной жертвой мошенников из конторы на Невском проспекте, 135, и 4 июня попытался забрать свои деньги. «Фонтанка» рассказывала, что мастерство отъёма денег аферисты оттачивали пять лет, обманутые обивали пороги полиции, но попытки добиться возбуждения дел были безуспешными.

Каримов объяснил, что всё случившееся случайность. Кроме высших образований, в его прошлом было и общение с полицией: его привлекали к ответственности за преступления средней тяжести, проверяли на причастность к выстрелу в бедро гражданина Киргизии. Суд отправил Каримова в СИЗО до 4 августа.