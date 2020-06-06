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06.06.2020 17:19
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В день рождения Пушкина Путин раскрыл секрет величия и притягательности русской литературы

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил с международным днём русского языка, который отмечают 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

«Для нашей страны русский язык много больше, чем просто средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием», — приводят слова главы государства на сайте Кремля.

Путин отметил уникальную образность, чёткость, меткость, выразительность и красоту национального языка. Он полагает, что именно в этих качествах заключается секрет величия и притягательности русской литературы и культуры в целом, которые восхищают весь мир.

«День русского языка имеет ещё и статус международного праздника, так как русский — один из официальных языков Организации Объединённых Наций», — подчеркнул он на встрече с деятелями культуры. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее также присоединился к поздравлениям, рассказав о богатстве русского языка и интересе к его изучению в разных странах.

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Комментарии (2)

change_it
"Выразительностью" русского языка в мире никак не восхищаются. Потому как читают Толстых и Достоевских в переводе, а не на русском. Надо все ж хоть сколько-то понимать, о чем говоришь. Мы ж тоже, читая Шекспира в переводе Маршака, не восхищаемся разветвленной временной системой английского языка.
kоt-obormot
Можно я тоже Пушкина вспомню

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.
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