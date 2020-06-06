В день рождения Пушкина Путин раскрыл секрет величия и притягательности русской литературы

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил с международным днём русского языка, который отмечают 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.

«Для нашей страны русский язык много больше, чем просто средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием», — приводят слова главы государства на сайте Кремля.

Путин отметил уникальную образность, чёткость, меткость, выразительность и красоту национального языка. Он полагает, что именно в этих качествах заключается секрет величия и притягательности русской литературы и культуры в целом, которые восхищают весь мир.