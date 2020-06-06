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06.06.2020 13:20
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"В разных странах растёт интерес к его изучению". Мишустин поздравил россиян с Днём русского языка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил жителей страны с Днем русского языка, отметив, что в разных государствах растет интерес к его изучению. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина 6 июня.

«С каждым годом в разных странах растет интерес к его (русского языка. — Прим. ред.) изучению, увеличивается число тех, кто хочет читать в оригинале произведения Чехова, Достоевского и Толстого, лучше узнавать нашу страну, ее историю и традиции», — сказал Мишустин.

Он также добавил, что русский язык является одним из самых богатых в мире и объединяет соотечественников не только в России, но и за ее пределами.

День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения Александра Пушкина. К празднику «Яндекс» проанализировал поисковые запросы и составил топ новых слов за последние 10 лет.

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Комментарии (4)

AceMentura
"Ауф, кек, эщкере" - вторил Мишустину Яндекс.
261701191
Как обычно, выдает желаемое за действительное. Даже братья-казахи отказались от кириллицы. Нет экономики - нет культурной и языковой экспансии.
261846091
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