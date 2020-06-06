"В разных странах растёт интерес к его изучению". Мишустин поздравил россиян с Днём русского языка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил жителей страны с Днем русского языка, отметив, что в разных государствах растет интерес к его изучению. Текст телеграммы опубликован на сайте кабмина 6 июня.



«С каждым годом в разных странах растет интерес к его (русского языка. — Прим. ред.) изучению, увеличивается число тех, кто хочет читать в оригинале произведения Чехова, Достоевского и Толстого, лучше узнавать нашу страну, ее историю и традиции», — сказал Мишустин.



Он также добавил, что русский язык является одним из самых богатых в мире и объединяет соотечественников не только в России, но и за ее пределами.

