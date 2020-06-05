«Чай пили и на шашлыки ходили». Томский губернатор объяснил заболеваемость среди врачей
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поделился своим видением ситуации с COVID-19 среди медработников в регионе.
«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могли себе позволить сообща чай попить. В результате лежат все вместе. Или совместно ходили на шашлыки и дни рождения», - цитирует 5 июня заявление Жвачкина TV2.
По его словам, непонятно, что делать в сложившейся ситуации - выплачивать компенсации или наказывать? При этом губернатор подчеркнул, что непосредственно работающие с коронавирусными пациентами врачи не заболели COVID-19, так как соблюдали меры предосторожности.
С начала пандемии в Томской области выявлено 797 случаев коронавируса. В мае, по данным СМИ, на карантин были закрыты томская больница №3 и НИИ.