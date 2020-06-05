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05.06.2020 10:25
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«Чай пили и на шашлыки ходили». Томский губернатор объяснил заболеваемость среди врачей

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поделился своим видением ситуации с COVID-19 среди медработников в регионе.

«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могли себе позволить сообща чай попить. В результате лежат все вместе. Или совместно ходили на шашлыки и дни рождения», - цитирует 5 июня заявление Жвачкина TV2.

По его словам, непонятно, что делать в сложившейся ситуации - выплачивать компенсации или наказывать? При этом губернатор подчеркнул, что непосредственно работающие с коронавирусными пациентами врачи не заболели COVID-19, так как соблюдали меры предосторожности.

С начала пандемии в Томской области выявлено 797 случаев коронавируса. В мае, по данным СМИ, на карантин были закрыты томская больница №3 и НИИ.

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Комментарии (2)

LiChaBaTa
И вот на таких остолопах стоит вся вертикаль.
Resident_Ev1l
Жвачкину лучше жевать, чем говорить, может за умного сойдет.
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