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02.06.2020 23:26
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Система «ваучеры вместо денег» за рейсы не понравилась Роспотребнадзору. Тут намекнули на незащищённость клиентов

Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать пассажирам ваучеры, а не возвращать средства за отменённые из-за пандемии авиарейсы. По мнению специалистов ведомства, такая система перекладывает на пассажиров все риски бизнеса. Может случится так, что клиент не получит компенсацию никогда.

О том, что Роспотребнадзор отказался согласовывать подготовленный Минтрансом законопроект о легализации ваучеров, вечером 2 июня пишет РБК.

со ссылкой на соответствующие бумаги. Основную проблему эксперты увидели в том, что вернуть деньги за отменённый рейс компаниям разрешается через три года, если клиент не использует ваучер. На такой длинной дистанции этого может не произойти никогда. Помимо этого нет гарантий, что человек получит право использовать ваучер, если цены изменятся, билеты подорожают, а перевозчик вдруг обанкротится.

Специалисты обратили внимание на то, что предложение выбрать другую дату по уже определённому маршруту может принуждать людей совсем отказаться от поездок. Это приведёт к потере гарантии возврата денег в полном объёме.

Идею заменить средства ваучерами на несостоявшиеся из-за пандемии поездки в мае поддержала Госдума. Именно такую схему весной решил практиковать «Аэрофлот».

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Комментарии (8)

Djnyana
Забавно, если убрать абстрактное "Роспотребнадзор", то всё просто звучит: это - наши бараны, и стрижём с них - только мы! ) Госдума.., видимо не в теме..)
ALEKAZ
У европейцев (KLM в частности) все прозаичнее. За рейсы, отмененные авиакомпанией, выдают именной ваучер (что есть минус), но при этом, если за год с момента выдачи он не использован - обязательство вернуть кэш. Если же сам пассажир отказался от рейса в связи с пандемией, то тогда такой же ваучер, но уже невозратный...
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