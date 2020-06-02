Система «ваучеры вместо денег» за рейсы не понравилась Роспотребнадзору. Тут намекнули на незащищённость клиентов

Роспотребнадзор раскритиковал идею выдавать пассажирам ваучеры, а не возвращать средства за отменённые из-за пандемии авиарейсы. По мнению специалистов ведомства, такая система перекладывает на пассажиров все риски бизнеса. Может случится так, что клиент не получит компенсацию никогда.

О том, что Роспотребнадзор отказался согласовывать подготовленный Минтрансом законопроект о легализации ваучеров, вечером 2 июня пишет РБК.

со ссылкой на соответствующие бумаги. Основную проблему эксперты увидели в том, что вернуть деньги за отменённый рейс компаниям разрешается через три года, если клиент не использует ваучер. На такой длинной дистанции этого может не произойти никогда. Помимо этого нет гарантий, что человек получит право использовать ваучер, если цены изменятся, билеты подорожают, а перевозчик вдруг обанкротится.