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29.04.2020 13:08
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«Аэрофлот» не вернет деньги за отмененные рейсы. Взамен клиенты получат ваучеры

Российский авиаперевозчик предложит за отмененные из-за коронавируса рейсы «ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки».

«Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки», — сообщил 29 апреля «Фонтанке» официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

По его словам, программа коснется не только вынужденных, но и добровольных возвратов на внутренних и международных рейсах. Выдача ваучеров будет осуществляться до конца года. Воспользоваться ими можно будет в течение трех лет.

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Комментарии (16)

WuhanRockCafe
Дмитрий Анатольевич предупреждал!
42351233
Кому нужны эти ваучеры?? Боремся с Люфтганзой из за этого, бесполезно...100к сейчас не лишние! А на ваучеры мяса не купишь!
Oleg_I
Интересно, что по поводу "ваучеры вместо денег" думает суд?
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