«Аэрофлот» не вернет деньги за отмененные рейсы. Взамен клиенты получат ваучеры

Российский авиаперевозчик предложит за отмененные из-за коронавируса рейсы «ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки».



«Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки», — сообщил 29 апреля «Фонтанке» официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.



По его словам, программа коснется не только вынужденных, но и добровольных возвратов на внутренних и международных рейсах. Выдача ваучеров будет осуществляться до конца года. Воспользоваться ими можно будет в течение трех лет.

