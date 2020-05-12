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12.05.2020 14:40
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Госдума поддержала выдачу ваучеров вместо денег за не состоявшиеся из-за коронавируса поездки

Государственная дума в I чтении приняла законопроект, который позволяет авиаперевозчикам и туроператорам вместо возврата средств пассажирам прибегнуть к выдаче так называемых ваучеров.

«Правительство Российской Федерации <…> вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора по возврату туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления таким туроператором туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта», — говорится в принятом 12 мая в первом чтении законопроекте.

Кабинет министров 7 мая внес в Госдуму законопроект о выдаче ваучеров вместо денег за не состоявшиеся во время пандемии поездки.

«Аэрофлот» еще в конце апреля объявил о том, что в качестве меры компенсации предложит за несостоявшиеся рейсы «ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки». До этого в пресс-службе перевозчика радиостанции «Говорит Москва» рассказали, что «конечно, деньги за отменённые рейсы «Аэрофлот» вернёт». В общественной организации по защите прав потребителей «Союз пассажиров» напомнили, что «по действующему законодательству за отмененные рейсы авиакомпании должны возвращать деньги за билеты в полном объеме».

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Комментарии (6)

kоt-idiot
Причем все как обычно подорожает, и к этому ваучеру надо будет еще доплатить.
VF812
Таки кинули туристов.
sextan
Представляю, какой текст будет в ваучерах. "Предъявитель сего вау
чера имеет право на размещение в одно- или двухместном номере стационара на берегу моря умеренной или субтропической климатической зоны с четырехразовым питанием. Полдник: булочка с повидлом, чай, сахар."
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