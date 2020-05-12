Госдума поддержала выдачу ваучеров вместо денег за не состоявшиеся из-за коронавируса поездки

«Правительство Российской Федерации <…> вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора по возврату туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления таким туроператором туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта», — говорится в принятом 12 мая в первом чтении законопроекте.

Государственная дума в I чтении приняла законопроект, который позволяет авиаперевозчикам и туроператорам вместо возврата средств пассажирам прибегнуть к выдаче так называемых ваучеров.

Кабинет министров 7 мая внес в Госдуму законопроект о выдаче ваучеров вместо денег за не состоявшиеся во время пандемии поездки.

«Аэрофлот» еще в конце апреля объявил о том, что в качестве меры компенсации предложит за несостоявшиеся рейсы «ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки». До этого в пресс-службе перевозчика радиостанции «Говорит Москва» рассказали, что «конечно, деньги за отменённые рейсы «Аэрофлот» вернёт». В общественной организации по защите прав потребителей «Союз пассажиров» напомнили, что «по действующему законодательству за отмененные рейсы авиакомпании должны возвращать деньги за билеты в полном объеме».