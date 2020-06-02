Комздрав: В Петербурге врачи должны делать тест на коронавирус при первом посещении. Но получается не всегда
Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева рассказала, должны ли врачи районной поликлиники брать у пациента анализы на коронавирус. По её словам, это прописано в инструкции, но иногда они забывают это сделать.
«Мы рекомендуем (врачам) при первом же посещении взять мазок из зева и носоглотки, произвести пульсоксиметрию, термометрию и выдать больничный лист на 14 дней. И все это у нас прописано в определенном алгоритме. Но бывают какие-то ситуации, когда доктор пришел без соответствующих пробирок, без дополнительных средств и поэтому в первый день это не произведено… Но это должно быть сделано как можно быстрее. Практически при первом же обращении», — сообщила Соловьева 2 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».
По её словам, если доктор не берет тест на коронавирус, то пациент может пожаловаться, и ситуация будет незамедлительно исправлена — будет направлена медсестра для забора мазка.
Между тем источники «Фонтанки» говорят, что задержки выдачи результатов тестов на определение новой коронавирусной инфекции в Петербурге могут быть связаны с тем, что в лабораториях города закончились реагенты, необходимые для выполнения анализа.
«Фонтанка» ранее рассказывала историю петербуржца с симптомами ОРВИ, которому, по его словам, отказали в тестировании на COVID-19, но выдали инструкцию по самолечению.
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