Комздрав: В Петербурге врачи должны делать тест на коронавирус при первом посещении. Но получается не всегда

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева рассказала, должны ли врачи районной поликлиники брать у пациента анализы на коронавирус. По её словам, это прописано в инструкции, но иногда они забывают это сделать.



«Мы рекомендуем (врачам) при первом же посещении взять мазок из зева и носоглотки, произвести пульсоксиметрию, термометрию и выдать больничный лист на 14 дней. И все это у нас прописано в определенном алгоритме. Но бывают какие-то ситуации, когда доктор пришел без соответствующих пробирок, без дополнительных средств и поэтому в первый день это не произведено… Но это должно быть сделано как можно быстрее. Практически при первом же обращении», — сообщила Соловьева 2 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».