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02.06.2020 11:21
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Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 2 июня

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге стабильно держится на отметке выше 360. Власти называют ситуацию сложной, хотя и с тенденцией к замедлению. «Фонтанка» продолжает следить за эпидемией.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Полное снятие коронавирусных ограничений для российской экономики в масштабах всей страны возможно лишь к июлю 2021 года, следует из текста проекта общенационального плана восстановления экономики в редакции от 31 мая.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 150 тысяч, более 4,2 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, общее число заражений на Африканском континенте составляет 150 610, скончался 4 281 пациент с коронавирусом.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Короновирусные меры с нам так давно, что приходится обновлять разметку в магазинах.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Ещё 10 смертей пополнили коронавирусную статистику в Петербурге. Об этом 2 июня сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, число умерших пациентов с COVID-19 в Северной столице достигло 223 человек.

Согласно обновленной статистике, выздоровели еще 260 горожан. Всего с начала эпидемии поправились 6 008 жителей Петербурга.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

За прошедшие сутки COVID-19 нашли практически во всех регионах страны. Больше всего новых случаев по-прежнему диагностируют в столице — 2286. Вторая строчка по этому показателю остается за Московской областью с 732, а Петербург замыкает тройку с 376. С начала пандемии в городе выявили уже 16 689 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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