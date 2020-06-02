Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 2 июня

Ещё 10 смертей пополнили коронавирусную статистику в Петербурге. Об этом 2 июня сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф». Таким образом, число умерших пациентов с COVID-19 в Северной столице достигло 223 человек.



Согласно обновленной статистике, выздоровели еще 260 горожан. Всего с начала эпидемии поправились 6 008 жителей Петербурга.

