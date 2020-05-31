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31.05.2020 17:05
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В Выборгском заливе двух аквабайкеров спасли в шести милях от Высоцка

Водных гонщиков спасали в Выборгском районе Ленинградской области.

Как стало известно 47news, 30 мая в экстренные службы Выборгского района Ленобласти поступил сигнал о бедствии в Выборгском заливе. В шести милях от Высоцка перевернулся гидроцикл, а ещё один водный байк заглох.

Спасать любителей скоростных гонок на акватории выдвинулись суда. В операции были задействованы в том числе и патрульные силы береговой охраны Пограничной службы ФСБ. Заглохший гидроцикл подняли на борт сторожевого корабля.

Фото: читатель 47news.ru
Фото: читатель 47news.ru

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Комментарии (1)

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