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31.05.2020 14:01
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В мае в Петербурге и Ленобласти нашли и утилизировали более трехсот снарядов времен ВОВ

Более трехсот снарядов времен Великой Отечественной войны вывезли и утилизировали саперы с территории Петербурга и Ленобласти за текущий месяц года. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Взрывоопасные предметы регулярно находят на стройплощадках, частных садовых участках и в лесах. Ежедневно мобильным группам разминирования инженерно-саперного полка ЗВО поступает более 10 заявок.

Среди обнаруженных населением снарядов — советские и немецкие боеприпасы. Многие из них, несмотря на продолжительный срок пребывания в грунте, сохранили взрывную способность.

Фото: пресс-служба Западного военного округа
Фото: пресс-служба Западного военного округа

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