Более трехсот снарядов времен Великой Отечественной войны вывезли и утилизировали саперы с территории Петербурга и Ленобласти за текущий месяц года. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа.



Взрывоопасные предметы регулярно находят на стройплощадках, частных садовых участках и в лесах. Ежедневно мобильным группам разминирования инженерно-саперного полка ЗВО поступает более 10 заявок.



Среди обнаруженных населением снарядов — советские и немецкие боеприпасы. Многие из них, несмотря на продолжительный срок пребывания в грунте, сохранили взрывную способность.

