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31.05.2020 13:17
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Роспотребнадзор заявил, что маски на пляже носить не нужно

Носить медицинские маски на пляже не нужно. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой 31 мая опубликовал у себя в Instagram ее ведущий Павел Зарубин.

«А вот расстояние между отдыхающими, не связанными семейными отношениями, должно быть», — добавила Попова.

На прошлой неделе Роспотребнадзор представил меры для отдыхающих на курортах в условиях эпидемии коронавируса. Там есть рекомендация селить туристов по одному, если они не принадлежат к одной семье.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал некоторые требования Роспотребнадзора невыполнимыми для большинства организаций и предложил смягчить их. Он раскритиковал требование социальной дистанции на пляжах, обязательное тестирование на коронавирус сотрудников туристической сферы и туристов, а также необходимость переоборудовать объект размещения в обсерватор, если в нем обнаружатся больные с коронавирусом.

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Комментарии (11)

stroitel_5e4d0319956f3
А как же купание на пляжах? Вроде вирус передается воздушно-капельно,и испарожнениями( т.е фикально),и мочевыводными путями, как раз всем тем что в воде на пляжах,где сморкаются, ссут и срут в воду! Или все ,эпидемию приказано закрыть,в связи с не оправдавшими себя надеждами на доход чиновников и всеобщим голосованием (((((((
Samal_5e4d4df31fec5
да забейте! до октября-ноября можно забыть про вирусы-шмирусы...
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