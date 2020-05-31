Роспотребнадзор заявил, что маски на пляже носить не нужно

Носить медицинские маски на пляже не нужно. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой 31 мая опубликовал у себя в Instagram ее ведущий Павел Зарубин.



«А вот расстояние между отдыхающими, не связанными семейными отношениями, должно быть», — добавила Попова.



На прошлой неделе Роспотребнадзор представил меры для отдыхающих на курортах в условиях эпидемии коронавируса. Там есть рекомендация селить туристов по одному, если они не принадлежат к одной семье.

