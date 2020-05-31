Под Петербургом задержали химика с наркотиками. Порошок из лаборатории он прятал среди печенья

Полиция Петербурга задержала 32-летнего мужчину на трассе в Псков в Гатчинском районе Ленобласти. В багажнике «Шевроле» нашли рюкзак с печеньем, между пачками — ленту с 946,9 грамма порошкообразного химического психостимулятора. Ещё 132,6 грамма водитель хранил при себе.



Как стало известно «Фонтанке» 31 мая, по месту проживания задержанного оказалась целая лаборатория. Выяснилось, что мужчина — по образованию химик — производством наркотиков занимается лично. Ещё 1500 граммов порошка изъяли и отправили на экспертизу.