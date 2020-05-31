Под Петербургом задержали химика с наркотиками. Порошок из лаборатории он прятал среди печенья
Полиция Петербурга задержала 32-летнего мужчину на трассе в Псков в Гатчинском районе Ленобласти. В багажнике «Шевроле» нашли рюкзак с печеньем, между пачками — ленту с 946,9 грамма порошкообразного химического психостимулятора. Ещё 132,6 грамма водитель хранил при себе.
Как стало известно «Фонтанке» 31 мая, по месту проживания задержанного оказалась целая лаборатория. Выяснилось, что мужчина — по образованию химик — производством наркотиков занимается лично. Ещё 1500 граммов порошка изъяли и отправили на экспертизу.
В помещении на улице Старое Страхоново в посёлке Новоселье оказались прекурсоры, два реактора объемом 20 и 30 литров, вакуумный насос, весы и лабораторная посуда.
Химика задержали по подозрению в незаконном сбыте и производстве наркотических веществ. В качестве свидетелей допрошены двое его спутников 25 и 29 лет.