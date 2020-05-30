Спецоперация в Ингушетии закончилась ликвидацией двух боевиков

Контртеррористическая операция в ингушском городе Сунжа закончилась ликвидацией двух боевиков. Их личности установлены.



Об этом вечером 30 мая сообщает НАК. Отмечается, что потерь среди населения нет, участники спецоперации также не пострадали. Личности боевиков установлены, сообщается что они планировали теракты на территории Ингушетии.



Террористы, по сообщению Telegram-канала 112, укрывались в кафе «Смак». Как сообщалось ранее, силовики вступили в столкновение с группой боевиков, а затем заблокировали их в хозяйственной постройке.

