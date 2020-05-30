В Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Боевиков блокировали в городе Сунжа

Режим контртеррористической операции введен в городе Сунжа в Ингушетии. Об этом 30 мая сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).



Согласно последним данным, силовики вступили в столкновение с группой боевиков, а затем блокировали их в хозяйственной постройке.



По данным «РИА Новости», здание, в котором находятся бандиты, расположено в промзоне. На его территории произошел пожар. Агентство также пишет, что режим КТО действует в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южной и Гарданова.

