Минюст предложил штрафовать на 5–7 тысяч за отказ от вакцинации

В новом проекте кодекса об административных нарушениях содержится норма об ответственности за отказ от прививок. Речь идет о случаях, когда они необходимы в рамках закона о санитарно-эпидемиологическом контроле.



Согласно проекту, опубликованному накануне, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, «в том числе по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан», влечет штраф для граждан от 5 до 7 тысяч рублей. Для должностных лиц взыскание составляет от 7 тысяч до 10 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административный запрет деятельности на срок до тридцати суток. Для юрлиц штраф колеблется от 20 тысяч до 30 тысяч или такой же запрет.