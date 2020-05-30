Минюст предложил штрафовать на 5–7 тысяч за отказ от вакцинации

В новом проекте кодекса об административных нарушениях содержится норма об ответственности за отказ от прививок. Речь идет о случаях, когда они необходимы в рамках закона о санитарно-эпидемиологическом контроле.
Согласно проекту, опубликованному накануне, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, «в том числе по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан», влечет штраф для граждан от 5 до 7 тысяч рублей. Для должностных лиц взыскание составляет от 7 тысяч до 10 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административный запрет деятельности на срок до тридцати суток. Для юрлиц штраф колеблется от 20 тысяч до 30 тысяч или такой же запрет.
Ранее замглавы Минюста Денис Новак пояснил, что эта норма не касается тех граждан, которые почему-то не прививаются согласно национальному графику. «Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», — цитирует чиновника «Интерфакс».
Накануне стало известно, что специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток в июне готовы приступить к доклиническим испытаниям разрабатываемой вакцины против COVID-19. В список ВОЗ из 124 вакцин против нового коронавируса вошли 8 российских. Из всех десять находятся на стадии клинической оценки, а 114 — на доклинической. О том, как в мире ищут вакцину против коронавируса, читайте в материале «Фонтанки».