ВОЗ: Из 120 вакцин-кандидатов против коронавируса российских восемь
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин — кандидатов помощи от новой коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости 28 мая сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, отметив, что всего зарегистрировано более 120 вакцин-кандидатов.
«Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ», — заявила Вуйнович в ходе онлайн-собрания научного совета РАН.
По словам представителя, на конец прошлой недели в ВОЗ поступили 124 потенциальные вакцины-кандидаты от производителей.
«Возможно, их больше. Но это те, которые предоставили нам информацию и прошли через критерии оценки. Из них десять находятся на стадии клинической оценки, а 114 — на доклинической стадии», — объяснила представитель ВОЗ в РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.