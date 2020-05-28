ВОЗ: Из 120 вакцин-кандидатов против коронавируса российских восемь

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин — кандидатов помощи от новой коронавирусной инфекции. Об этом РИА Новости 28 мая сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, отметив, что всего зарегистрировано более 120 вакцин-кандидатов.



«Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ», — заявила Вуйнович в ходе онлайн-собрания научного совета РАН.



По словам представителя, на конец прошлой недели в ВОЗ поступили 124 потенциальные вакцины-кандидаты от производителей.

