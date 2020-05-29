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29.05.2020 22:15
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Голикова: Регионы должны исходить из того, что возврата к ограничительным мерам не будет

Вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга 29 мая подчеркнула, что возврата к ограничительным мерам не будет, поэтому регионы должны подходить к либерализации режима, будучи уверенными в стабильности ситуации с коронавирусом.

«Коэффициент распространения коронавируса в Российской Федерации - меньше единицы. Мы каждый день наблюдаем за количеством прироста новых случаев и надеемся, что темпы прироста будут снижаться. Но это будет зависеть от нас. У нас впереди очень сложный и ответственный период», - заявила Голикова. Она уточнила, что это показатель, который говорит о том, какое количество граждан может заразить инфицирований до момента изоляции. «Нам важно, чтобы этот показатель был не 1, а приблизился к 0,5. Тогда мы будем более уверенно себя чувствовать с точки зрения распространения заболевания и с точки зрения снятия ограничительных мер», - пояснила вице-премьер.

«Нам важно чтобы они (регионы), принимая такие решения, принимали их исходя из того, что действительно ситуация стабильна и не будет возврата к ограничительным мерам», - подчеркнула Голикова.

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Комментарии (4)

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enigma111
угу, Москва излечилась, то можно снимать.
В городе Северодвинск Архангельской области ужесточены ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Соответствующий указ подписал сегодня, 29 мая, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. С 30 мая в городе вводится обязательный масочно-перчаточный режим.
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