Во Французской Гвиане потек российский разгонный блок «Фрегат». Токсичное топливо с него слили в апреле
В начале июня команда российских специалистов вылетит во Французскую Гвиану, чтобы проверить информацию об утечке токсичного топлива. Разгонный блок «Фрегат» хранится там с момента, когда в нем был обнаружен брак.
Об этом 29 мая пишет РИА Новости со ссылкой на Роскосмос. Известно, что о срабатывании сигнализации системы обнаружения паров окислителя французская сторона сообщила 21 мая, команда российских специалистов должна отправиться на космодром Куру в начале июня. Представитель Роскосмоса отметил, что разгонный блок хранится в помещении, отвечающем «всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для персонала и окружающей среды».
Ракета Союз-СТ-А должна была отправиться на орбиту в начале марта, но пуск отложили из-за неисправности разгонного блока. Его заменили на другой, но на этот раз пуск отложила пандемия. В итоге из «Фрегата» слили топливо и в конце апреля команда вернулась в Россию.
Год назад перед очередным запуском на орбиту спутников в разгонном блоке того же типа нашли трещину.