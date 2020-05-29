Во Французской Гвиане потек российский разгонный блок «Фрегат». Токсичное топливо с него слили в апреле

В начале июня команда российских специалистов вылетит во Французскую Гвиану, чтобы проверить информацию об утечке токсичного топлива. Разгонный блок «Фрегат» хранится там с момента, когда в нем был обнаружен брак.



Об этом 29 мая пишет РИА Новости со ссылкой на Роскосмос. Известно, что о срабатывании сигнализации системы обнаружения паров окислителя французская сторона сообщила 21 мая, команда российских специалистов должна отправиться на космодром Куру в начале июня. Представитель Роскосмоса отметил, что разгонный блок хранится в помещении, отвечающем «всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для персонала и окружающей среды».