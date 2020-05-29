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29.05.2020 19:17
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Во Французской Гвиане потек российский разгонный блок «Фрегат». Токсичное топливо с него слили в апреле

В начале июня команда российских специалистов вылетит во Французскую Гвиану, чтобы проверить информацию об утечке токсичного топлива. Разгонный блок «Фрегат» хранится там с момента, когда в нем был обнаружен брак.

Об этом 29 мая пишет РИА Новости со ссылкой на Роскосмос. Известно, что о срабатывании сигнализации системы обнаружения паров окислителя французская сторона сообщила 21 мая, команда российских специалистов должна отправиться на космодром Куру в начале июня. Представитель Роскосмоса отметил, что разгонный блок хранится в помещении, отвечающем «всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для персонала и окружающей среды».

Ракета Союз-СТ-А должна была отправиться на орбиту в начале марта, но пуск отложили из-за неисправности разгонного блока. Его заменили на другой, но на этот раз пуск отложила пандемия. В итоге из «Фрегата» слили топливо и в конце апреля команда вернулась в Россию.

Год назад перед очередным запуском на орбиту спутников в разгонном блоке того же типа нашли трещину.

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