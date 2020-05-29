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29.05.2020 18:23
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Ресторан без вывески на Римского-Корсакова посетила полиция. В секретном заведении они нашли сидящих за столиками посетителей и уйму нарушений

Суд в Петербурге оштрафовал на 400 тысяч заведение в центре города. Кроме посетителей, там нашли грязь и прочие нарушения, которые считаются таковыми и вне пандемии.

О наказании 29 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Проверка прошла 25-го числа на проспекте Римского-Корсакова, 33, где за дверью без всяких опознавательных знаков скрывается ресторан-винотека «Тре бикьери», юрлицо ООО «Брик». За столиками полиция и Роспотребнадзор застали несколько человек, которым официанты приносили блюда.

В протоколе отмечено, что там готовят мясо и рыбу «при отсутствии условий для их обработки», соусы и полуфабрикаты замораживают без документов, подтверждающих «обоснования пролонгирования сроков годности и условий хранения». Кроме того, там грязный пол и оборудование, в служебном туалете стоят бутылки с напитками, для персонала нет гардероба. Нашелся и соус с истекшим сроком годности, продукты без маркировки, мусорные баки на кухне без крышек.

Персонал и генеральный директор в ресторане находились без масок и перчаток, температуру у сотрудников перед началом смены не проверяют, воздух не обеззараживают.

Защитник в суде вину признала только частично, уточнив, что уборка в ресторане проводится своевременно: например, 25-го числа там все протирали каждые полчаса с момента открытия и до визита правоохранителей. Заведение, отметил адвокат, находится в тяжелом имущественном и финансовом положении, а посетителей туда пустили, так как контроль за выполнением обязательных требований ослаб.

Закрывать ресторан не стали, назначен штраф в 400 тысяч рублей.

Оштрафованная компания, по данным «СПАРК», принадлежит Алексею Басову, ранее он также был совладельцем в ООО «Тре Бикьери», руководит которым ресторатор и специалист по винам Артем Кхакая. Судя по сообщениям в СМИ, он также приложил руку к созданию BeefZavod, Max’s Beef for Money, бара «На Вина!». Его проект Big Wine Freaks, созданный как секретный бар для любителей вина, дорос до филиала в Москве.

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Комментарии (2)

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