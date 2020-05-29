Ресторан без вывески на Римского-Корсакова посетила полиция. В секретном заведении они нашли сидящих за столиками посетителей и уйму нарушений

Суд в Петербурге оштрафовал на 400 тысяч заведение в центре города. Кроме посетителей, там нашли грязь и прочие нарушения, которые считаются таковыми и вне пандемии. О наказании 29 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Проверка прошла 25-го числа на проспекте Римского-Корсакова, 33, где за дверью без всяких опознавательных знаков скрывается ресторан-винотека «Тре бикьери», юрлицо ООО «Брик». За столиками полиция и Роспотребнадзор застали несколько человек, которым официанты приносили блюда.

В протоколе отмечено, что там готовят мясо и рыбу «при отсутствии условий для их обработки», соусы и полуфабрикаты замораживают без документов, подтверждающих «обоснования пролонгирования сроков годности и условий хранения». Кроме того, там грязный пол и оборудование, в служебном туалете стоят бутылки с напитками, для персонала нет гардероба. Нашелся и соус с истекшим сроком годности, продукты без маркировки, мусорные баки на кухне без крышек. Персонал и генеральный директор в ресторане находились без масок и перчаток, температуру у сотрудников перед началом смены не проверяют, воздух не обеззараживают. Защитник в суде вину признала только частично, уточнив, что уборка в ресторане проводится своевременно: например, 25-го числа там все протирали каждые полчаса с момента открытия и до визита правоохранителей. Заведение, отметил адвокат, находится в тяжелом имущественном и финансовом положении, а посетителей туда пустили, так как контроль за выполнением обязательных требований ослаб.