Блондинка-американка и два русских офицера. «Роскосмос» рассказал, кто полетит на МКС в октябре, и подготовил запасные варианты из-за коронавируса
Госкорпорация «Роскосмос» утвердила новый состав экипажа корабля «Союз МС-17», который должен отправиться на МКС 14 октября. Об этом 29 мая сообщает «РИА Новости».
«Астронавта НАСА Стивена Боуэна заменили на Кэтлин Рубинс», — рассказал журналистам представитель пресс-службы «Роскосмоса». Ранее о замене астронавта сообщали источники.
Утверждены основной, дублирующий, а также резервный экипажи (третий набор специалистов был введён в связи с повышенным риском в условиях пандемии коронавируса), уточнили в ведомстве Дмитрия Рогозина.
Помимо Кэтлин Рубинс, в основной экипаж «Союза МС-17» включены космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. В дублирующем составе россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.
«В специально сформированный в условиях действующей пандемии коронавируса резервный экипаж войдут космонавты Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин», — добавил представитель «Роскосмоса».
Напомним, в субботу, 30 мая, планируется запуск двух астронавтов NASA на корабле SpaceX Dragon. Успешная стыковка с МКС прервёт монополию «Роскосмоса» по доставке людей на орбиту. В ведомстве Дмитрия Рогозина заверили «Фонтанку», что утрата американских пассажиров на российских «Союзах» не станет проблемой, так как есть интерес космических туристов, а главный приоритет российской космической отрасли — военный.