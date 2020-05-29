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29.05.2020 08:37
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«Ему было нехорошо очень, и весь салон был в мандаринках»: видео трёх ДТП в Петербурге

Несколько аварий, случившихся в четверг в Петербурге и пригороде, попали на видео. Записями очевидцы делятся в соцсетях.

Видеорегистратор женщины, ехавшей по КАД, зафиксировал столкновение фуры и легковых автомобилей вечером 28 мая на 75-м километре внутреннего кольца. Ролик опубликовали 29 мая в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ещё одно видео – с кольцевой развязки в Мурино. У «Лады Калины» слетел с крыши плохо закрепленный груз. Автомобиль с регистратором затормозил, и в него сзади въехала «Хёндэ Элантра».

На Дальневосточном проспекте от Народной улицы в сторону улицы Тельмана минувшим вечером «Фольксваген Поло» на скорости влетел в стоячую фуру, никто не пострадал, рассказывает Дмитрий в «ДТП и ЧП».

«По словам водителя, ему сегодня исполнилось 60 лет, отметил и ехал домой. Я ехал позади. Он влетел в поребрик и улетел в фуру. Когда подошёл к нему, ему было не хорошо очень, и весь салон был в мандаринках, - пишет Дмитрий. - Да, и службы приехали очень оперативно. После звонка минут через 5 максимум».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Информации об этих авариях от ГИБДД не поступало, видимо, серьёзных травм никто не получил.

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Комментарии (1)

Александр Н
На первом видео - омериканка? По аглицки ругается.
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