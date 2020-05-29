Несколько аварий, случившихся в четверг в Петербурге и пригороде, попали на видео. Записями очевидцы делятся в соцсетях.

Видеорегистратор женщины, ехавшей по КАД, зафиксировал столкновение фуры и легковых автомобилей вечером 28 мая на 75-м километре внутреннего кольца. Ролик опубликовали 29 мая в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».