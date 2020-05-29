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29.05.2020 08:20
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Детский омбудсмен предложила забирать маткапитал у семей, непрофильно его использующих

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в рамках своего доклада об итогах деятельности предложила правительству РФ предусмотреть порядок возврата материнского капитала в Пенсионный фонд РФ. Омбудсмен также за разработку порядка повторного его использование для тех граждан, чьей вины в прекращении обязательств по договорам нет.

«В целях создания эффективной системы социальной поддержки семей, включая многодетных, необходимо рекомендовать: правительству РФ разработать нормативный правовой акт, предусматривающий порядок возврата средств материнского капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации, повторное использование средств материнского капитала при отсутствии виновного поведения получателя средств, а также наличии судебного решения о возврате средств в Пенсионный фонд Российской Федерации со стороны организации или лица, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего договорные обязательства», - цитируют 28 мая доклад РИА «Новости».

В нормативных документах РФ на 2020 год нет пункта о возврате денежных средств материнского капитала. При этом, по словам Кузнецовой семьи обращаются по этому вопросу.

Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).

В 2020 году материнский капитал проиндексировали впервые за последние 4 года. Размер маткапитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, и 616 617 рублей за второго.

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Комментарии (3)

J.Yagn
В статье вроде про то, что если купил квартиру с МК, а ее не построили, то можно вернуть МК обратно в ПФ, а потом родителям воспользоваться?
260740951
Нет, всё таки хорошие в России чиновники. Добрые.
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