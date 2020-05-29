Детский омбудсмен предложила забирать маткапитал у семей, непрофильно его использующих

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в рамках своего доклада об итогах деятельности предложила правительству РФ предусмотреть порядок возврата материнского капитала в Пенсионный фонд РФ. Омбудсмен также за разработку порядка повторного его использование для тех граждан, чьей вины в прекращении обязательств по договорам нет.



«В целях создания эффективной системы социальной поддержки семей, включая многодетных, необходимо рекомендовать: правительству РФ разработать нормативный правовой акт, предусматривающий порядок возврата средств материнского капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации, повторное использование средств материнского капитала при отсутствии виновного поведения получателя средств, а также наличии судебного решения о возврате средств в Пенсионный фонд Российской Федерации со стороны организации или лица, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего договорные обязательства», - цитируют 28 мая доклад РИА «Новости».

