Детский омбудсмен предложила забирать маткапитал у семей, непрофильно его использующих
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в рамках своего доклада об итогах деятельности предложила правительству РФ предусмотреть порядок возврата материнского капитала в Пенсионный фонд РФ. Омбудсмен также за разработку порядка повторного его использование для тех граждан, чьей вины в прекращении обязательств по договорам нет.
«В целях создания эффективной системы социальной поддержки семей, включая многодетных, необходимо рекомендовать: правительству РФ разработать нормативный правовой акт, предусматривающий порядок возврата средств материнского капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации, повторное использование средств материнского капитала при отсутствии виновного поведения получателя средств, а также наличии судебного решения о возврате средств в Пенсионный фонд Российской Федерации со стороны организации или лица, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего договорные обязательства», - цитируют 28 мая доклад РИА «Новости».
В нормативных документах РФ на 2020 год нет пункта о возврате денежных средств материнского капитала. При этом, по словам Кузнецовой семьи обращаются по этому вопросу.
Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).
В 2020 году материнский капитал проиндексировали впервые за последние 4 года. Размер маткапитала на первого ребенка составляет 466 617 рублей, и 616 617 рублей за второго.