«Маленький беленький житель Юнтоловского заказника замечен в начале пятого утра», рассказывает и показывает Татьяна в группе «Соседи СПЧ Приморский район». Заяц бодро скакал вдоль дороги, то удаляясь в кусты, то прижимаясь к обочине. Фотоохотник, крадущийся следом, его особо не пугал.



Компанию беляку составлял собрат побольше, он в кадр не попал. Судя по описанию, зайцы преследовали лису, которая перебежала дорогу первой. Судьба плутовки неизвестна - углубляться в заказник следом за «белым кроликом» оператор не стал.

