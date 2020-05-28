Петербуржцы показали, как непуганая природа выходит в город. Путь Алисы повторить не рискнули
Гуляющим рядом с обезлюдевшим из-за коронавируса заказником в Приморском районе Петербурга 28 мая посчастливилось застать разнообразие местной фауны. Животные из леса уже начали выходить группами.
«Маленький беленький житель Юнтоловского заказника замечен в начале пятого утра», рассказывает и показывает Татьяна в группе «Соседи СПЧ Приморский район». Заяц бодро скакал вдоль дороги, то удаляясь в кусты, то прижимаясь к обочине. Фотоохотник, крадущийся следом, его особо не пугал.
Компанию беляку составлял собрат побольше, он в кадр не попал. Судя по описанию, зайцы преследовали лису, которая перебежала дорогу первой. Судьба плутовки неизвестна - углубляться в заказник следом за «белым кроликом» оператор не стал.