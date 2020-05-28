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28.05.2020 23:46
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Петербуржцы показали, как непуганая природа выходит в город. Путь Алисы повторить не рискнули

Гуляющим рядом с обезлюдевшим из-за коронавируса заказником в Приморском районе Петербурга 28 мая посчастливилось застать разнообразие местной фауны. Животные из леса уже начали выходить группами.

Фото: Соседи СПЧ ● Приморский район / vk.com
Фото: Соседи СПЧ ● Приморский район / vk.com

«Маленький беленький житель Юнтоловского заказника замечен в начале пятого утра», рассказывает и показывает Татьяна в группе «Соседи СПЧ Приморский район». Заяц бодро скакал вдоль дороги, то удаляясь в кусты, то прижимаясь к обочине. Фотоохотник, крадущийся следом, его особо не пугал.

Компанию беляку составлял собрат побольше, он в кадр не попал. Судя по описанию, зайцы преследовали лису, которая перебежала дорогу первой. Судьба плутовки неизвестна - углубляться в заказник следом за «белым кроликом» оператор не стал.

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Комментарии (8)

OldPerdun
"Зайцы преследовали лису"
Люди! Готовьтесь! Вы следующие. Зайцы поймали, забили лапами и съели прохожего. Вот как природа очистилась!
Alisa.Zx
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Brevnault
Судя по описанию, зайцы преследовали лису, которая гналась за стаей волков, от которых убегала большая группа охотников... Да, чудны дела твои, Юнтоловский заказник!
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