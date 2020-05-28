Через две недели после парада Победы в Петербурге начали репетировать новый. Воздушные манёвры тренировали пешком
В Петербурге прошла репетиция второго пролёта авиации к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Экипажей армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО 28 мая на аэродроме «Пушкин» к мероприятию готовились в формате «пешим по-лётному». На взлётно-посадочную полосу нанесли схему пролёта над городом, в соответствии с ней лётчики выстраивались в парадный строй, держали дистанцию и интервалы. Также отработали порядок действий в особых случаях, например, при отказе двигателя или навигационной системы.
«На земле мы проходим все элементы, которые будем отрабатывать в небе. Летчики должны четко понимать порядок своих действий, для того чтобы с земли сводный парадный авиастрой выглядел достойно», - отметил командир отряда бригады армейской авиации, летчик первого класса майор Михаил Руссков.
Посмотреть на ожидаемый результат репетиции можно на примере воздушного парада, который прошёл в Петербурге 9 мая. В условиях коронавируса его рекомендовалось смотреть из окон. Кроме авиации, в День Победы в городе не стали отказываться от другого ритуала и провели морскую часть парада.
Само мероприятие при этом официально перенесено на 24 июня. В этот день, который «с большой долей вероятности» объявят выходным, над Петербургом снова пролетят 30 самолётов и вертолётов. Парадный строй на тяжёлом транспортном Ми-26 возглавит майор Руссков.