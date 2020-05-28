В Петербурге прошла репетиция второго пролёта авиации к параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.



Экипажей армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО 28 мая на аэродроме «Пушкин» к мероприятию готовились в формате «пешим по-лётному». На взлётно-посадочную полосу нанесли схему пролёта над городом, в соответствии с ней лётчики выстраивались в парадный строй, держали дистанцию и интервалы. Также отработали порядок действий в особых случаях, например, при отказе двигателя или навигационной системы.

