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28.05.2020 16:14
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Азар стоял в пикете из-за ареста «Омбудсмена полиции», и его арестовали. Теперь взяли журналистов «Эха» и «Медиазоны», которые встали в пикет из-за Азара

Как минимум трех журналистов задержали за пикеты у здания МВД Москвы, которые начались после того, как тверской суд отправил под административный арест на 15 суток журналиста «Новой газеты» Илью Азара. Двумя днями ранее его также увезли от здания МВД в Москве после пикета в поддержку арестованного создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

О том, что главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, а также журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева сопроводили в автозак, пишут их коллеги. Причем если Смирнов и Фельгенгауэр успели встать с плакатами у здания МВД на Петровке, то Плющев даже не дошел до стены.

Журналисты пока не знают, какие нарушения нашли в их акции солидарности сотрудники правоохранительных органов.

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Комментарии (11)

Александра Чайкина
Несомненно, люди подадут в ЕСПЧ и выиграют тоже несомненно. А платить по их искам будут из бюджета РФ, т.е. из наших налогов. И все потому, что кому-то любой ценой надо поддерживать в стране беззаконие и страх. Так ведь?
Danik
Думал футболист из Реала. А тут какой-то шкет из какой-то медузы. Смешно читать эту белиберду. Бузовы, песковы, малаховы, ... Бредятина затопил все! И интерет и зомбоящик.
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