В Петербурге за сутки подтвердилась смерть от коронавируса девяти человек. По России 174 погибших

В Петербурге за последние сутки официально подтвердили смерть девяти человек от коронавируса. Об этом 28 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество летальных исходов в Северной столице — 167. По России за сутки подтвердили смерть 174 человек, общее количество жертв по стране — 4142.



Как следует из обновленной статистики, за минувшие 24 часа выздоровели 325 петербуржцев, а всего с начала эпидемии — 4783.



Напомним, в Петербурге выявлено 383 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего заразившихся инфекцией горожан, по официальным данным, 14846.

