FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
71.06р77.91р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.05.2020 10:39
6
Печать

В Петербурге за сутки подтвердилась смерть от коронавируса девяти человек. По России 174 погибших

В Петербурге за последние сутки официально подтвердили смерть девяти человек от коронавируса. Об этом 28 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество летальных исходов в Северной столице — 167. По России за сутки подтвердили смерть 174 человек, общее количество жертв по стране — 4142.

Как следует из обновленной статистики, за минувшие 24 часа выздоровели 325 петербуржцев, а всего с начала эпидемии — 4783.

Напомним, в Петербурге выявлено 383 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего заразившихся инфекцией горожан, по официальным данным, 14846.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

вадики
Дык оне срочно спасают своё лицо и свою статистику!)))Враньё и махинации бесят всех и даже на международном уровне .Это как можно понять что мы считаем умерших за апрель??Когда умер тогда и умер.С начала эпидемии нужно просто ЧЕСТНО регистрировать заболевших и умерших.И тогда всё встанет на свои места.А то у всех процент смертности 8-10% а у нас 1%?????Чо за фигня .А теперь после реакции оне смешно делают пишут повышение смертности за апрель хотя ужзе май!Занижаем количество заболевших увеличиваем (немножко) количество умерших и вуаля!Следите за руками!И процент выше но всё равно лучше чем в гейропе и заболевших и умерших мало-можно идти голосовать и снимать карантин!Манипуляции ребенка фокусника 5 лет)))
Никита Михалков
При условии, что причина смерти не определяется инфекцией, а только исследованием отказавшего органа, это все вилами по воде. С таким же успехом от ковида можно погибать в ДТП, если всем погибшим в ДТП делать анализ на ковид. Кстати, так как в СПб за год в ДТП погибает 300 человек (на месте, а сколько через неделю-две в больничках можно только гадать), то у петербуржзев все еще шанс попасть под машину выше, чем умереть от ковидлы.
dragvs
Увы, но по текущей ситуации количеству жертв еще как минимум предстоит удвоиться. Если брать успешный опыт Германии, то количество жертв будет больше четырехкратно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний