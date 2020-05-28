Неизвестный в тапочках вынес из квартиры петербургской пенсионерки иконы и планшет, оставив ее горевать у разбитого окна

Желание нажиться на чужом имуществе привело неизвестного в квартиру пенсионерки из Калининского района Петербурга. Помимо осколков стекла и следа от тапочек он оставил ее без предметов поклонения и гаджета.



Как стало известно Иа «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 мая, накануне в полицию обратилась 74-летняя женщина, проживающая в одном из домов на Тимуровской улице. Она заявила, что во время ее отсутствия, в принадлежащую ей квартиру, разбив окно, пробрался преступник, после чего вынес оттуда три иконы с ликами святых в бронзовых окладах и планшетный компьютер. Все это, по всей видимости, он сложил в рюкзак, который также пропал. По словам пенсионерки, ущерб составил 38 тысяч рублей.

