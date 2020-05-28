FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
71.06р77.91р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.05.2020 08:40
0
Печать

Неизвестный в тапочках вынес из квартиры петербургской пенсионерки иконы и планшет, оставив ее горевать у разбитого окна

Желание нажиться на чужом имуществе привело неизвестного в квартиру пенсионерки из Калининского района Петербурга. Помимо осколков стекла и следа от тапочек он оставил ее без предметов поклонения и гаджета.

Как стало известно Иа «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 мая, накануне в полицию обратилась 74-летняя женщина, проживающая в одном из домов на Тимуровской улице. Она заявила, что во время ее отсутствия, в принадлежащую ей квартиру, разбив окно, пробрался преступник, после чего вынес оттуда три иконы с ликами святых в бронзовых окладах и планшетный компьютер. Все это, по всей видимости, он сложил в рюкзак, который также пропал. По словам пенсионерки, ущерб составил 38 тысяч рублей.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа. В ходе его осмотра были найдены ящик и палка, а также фрагменты следа от тапочек, который, предположительно, был оставлен незваным гостем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний