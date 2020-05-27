Суточное количество выздоровевших от COVID-19 в Турции на четверть больше, чем заболевших
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1035, но выздоровевших от COVID-19 на четверть больше.
Данные вечером 7 мая привел в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его сведениям, за сутки от коронавируса умерли 34 человека.
Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/N5Enejkz8h— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2020
"Сегодня выявлены 1035 новых случаев, всего заразившихся – 159 797. Мы потеряли сегодня 34 пациентов, всего умерших - 4431. Вылечились сегодня 1286 пациентов, всего – 122 793", - написал Коджа.
Турция готова к организации чартеров из России, заявил 24 мая глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, комментируя тему начала туристического сезона в Турции. Ранее власти страны анонсировали начало туристического сезона уже в конце мая, а отели страны заверили, что не будут отказываться от системы «все включено». Также туристов в аэропортах должны были встречать медики, которые бы делали с 1 июня тесты на COVID-2019 для всех пассажиров. Однако 20 мая Минздрав заявил, что, несмотря на открытие курортов, пускать на них туристов из стран, где эпидемия новой инфекции не пошла на спад, не будут. В стоп-лист на июнь попала и Россия.