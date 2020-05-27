Суточное количество выздоровевших от COVID-19 в Турции на четверть больше, чем заболевших

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1035, но выздоровевших от COVID-19 на четверть больше.

"Сегодня выявлены 1035 новых случаев, всего заразившихся – 159 797. Мы потеряли сегодня 34 пациентов, всего умерших - 4431. Вылечились сегодня 1286 пациентов, всего – 122 793", - написал Коджа.





Турция готова к организации чартеров из России, заявил 24 мая глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, комментируя тему начала туристического сезона в Турции. Ранее власти страны анонсировали начало туристического сезона уже в конце мая, а отели страны заверили, что не будут отказываться от системы «все включено». Также туристов в аэропортах должны были встречать медики, которые бы делали с 1 июня тесты на COVID-2019 для всех пассажиров. Однако 20 мая Минздрав заявил, что, несмотря на открытие курортов, пускать на них туристов из стран, где эпидемия новой инфекции не пошла на спад, не будут. В стоп-лист на июнь попала и Россия.