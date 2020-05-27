Роспотребнадзор пришел в один из трех оставшихся в Петербурге нековидных стационаров с проверкой. Нарушения в НИИ им. Джанелидзе потянули на 100 тысяч

О решении 27 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, проверки в больнице были 26–27 апреля и 11 мая. На заседании представитель НИИ просил назначить штраф ниже прописанного в статье 6.3 КоАП (от 200 до 500 тысяч). Роспотребнадзор отметил, что большинство найденных нарушений к моменту заседания устранены и против штрафа поменьше не возражал. Судья наказал институт на 100 тысяч рублей. В НИИ «Фонтанке» сообщили, что оспаривать решение не будут, институт занимается дальнейшим устранением записанных в протоколе нарушений.

Их, следует из релиза пресс-службы судов, Роспотребнадзор насчитал с десяток. В частности, в больнице не предусмотрена цикличность заполнения палат. По эпидтребованиям это значит, что, например, двоих поступивших в один день пациентов селят вместе, а троих, которые госпитализированы на день позже, — уже в отдельную палату. Скидку на то, что НИИ им. Джанелидзе, по сути, остался одним из трех крупных стационаров Петербурга, которые взяли на себя весь поток экстренных пациентов, в Роспотребнадзоре не делают.

НИИ также не обеспечил своих сотрудников запасом масок и дезинфицирующих средств, но не сиюминутно, а на месяц вперед. Причем такие требования распространяются только на медучреждения, функционирующие в режиме инфекционного стационара. Некоторые из сотрудников, отмечается в выдержке из протокола, вовсе не носили маски, а другие спустили их с носа. НИИ также повинен в том, что персонал и пациенты пользуются общей столовой, система вентиляции не заклеена, не отменены врачебные и сестринские конференции. В институте, несмотря на соответствующий запрет Роспотребнадзора, все еще работают совместители.