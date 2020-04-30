У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге диагностировали коронавирус

С начала апреля у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге диагностировали новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 30 апреля «Фонтанке» сообщили в городском комитете по здравоохранению.

В ведомстве добавили, что из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения.

В комздраве также подчеркнули, что ранее распространенная в Telegram-каналах информация о том, что высшее руководство института заболело коронавирусом, не соответствует действительности. Его директор Валерий Парфенов и главный врач Антон Повзун продолжают исполнять трудовые обязанности.