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30.04.2020 23:41
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У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге диагностировали коронавирус

С начала апреля у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге диагностировали новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 30 апреля «Фонтанке» сообщили в городском комитете по здравоохранению.

В ведомстве добавили, что из-за дефицита медицинского персонала интенсивность приема пациентов снижена, больные перенаправляются в другие лечебные учреждения.

В комздраве также подчеркнули, что ранее распространенная в Telegram-каналах информация о том, что высшее руководство института заболело коронавирусом, не соответствует действительности. Его директор Валерий Парфенов и главный врач Антон Повзун продолжают исполнять трудовые обязанности.

Кроме того, в ведомстве опровергли информацию о том, что НИИ скорой помощи имени Джанелидзе якобы «принимал пневмонии», отметив, что медучреждение не было перепрофилировано под прием коронавируса, а случаи пневмоний были единичными.

«Сегодня в Санкт-Петербурге в неперепрофилированных стационарах предприняты все меры для того, чтобы исключить попадание туда пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Введены дополнительные меры безопасности — в приемном покое проводится КТ пациентам с признаками пневмонии, больные с симптомами инфекционных заболеваний немедленно переводятся в другие стационары, проводится регулярная дезинфекция помещений. Однако исключить случаи заносов инфекций, к сожалению, все равно невозможно», — процитировали в комздраве профильного вице-губернатора Олега Эргашева.

Отметим, вечером 30 апреля в Telegram-каналах появилась информация о том, что более двухсот сотрудников петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе могли заразиться коронавирусом. Среди них якобы было и высшее руководство.

При этом о возможном заносе в медучреждение новой инфекции читатели «Фонтанки» стали сообщать еще на прошлой неделе. Прием пациентов был приостановлен в одном из отделений, выписавшихся из него отправляли в домашнюю изоляцию.

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Комментарии (3)

Memory17
Питерский комздрав полностью провалил работу по организации безопасной работы медучреждений города в период эпидемии! Вот простой способ уменьшить число заражённых и смертей в городе, надо немедленно уволить весь комздрав с пожизненным запретом работать в здравоохранении.
Djnyana
111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.. - госпитализированы?
Zorkiy
Сколько было проведено тестов? ,По моей информации,уже неделю в этой больнице нет тестов..
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