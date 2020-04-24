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24.04.2020 19:30
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Коронавирус не обошёл НИИ Джанелидзе. Больница «условно чиста», но в одном из отделений приём приостановлен

В петербургском НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе зафиксирован занос коронавирусной инфекции. Случаи заражения есть среди сотрудников, их отправили на домашнюю самоизоляцию.

О том, что положительные результаты теста на COVID-19 получил медперсонал НИИ Джанелидзе, «Фонтанке» 24 апреля сообщили читатели. В комитете по здравоохранению подтвердили, что в настоящее время приостановлен приём в отделении травматологии. Выписавшихся отправляют в домашнюю самоизоляцию, после того, как отделение полностью опустеет, его обработают и откроют для новых пациентов.

НИИ Джанелидзе считается условно чистым от коронавируса, но несколько сотрудников находятся в самоизоляции, у некоторых из них первый тест дал положительный результат. Поступивших пациентов при выявлении симптомов переводят в инфекционные стационары, палату дезинфицируют, определяют круг контактов и проводят тесты.

© Фонтанка.Ру

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