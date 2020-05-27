Евгений Панкевич может покинуть комитет по развитию туризма. Ему на смену прочат выходца из Ростуризма

Туристическая отрасль Петербурга, затихшая во время коронавирусных ограничений, может получить нового руководителя. Как стало известно «Фонтанке», в комитете по развитию туризма готовится рокировка: пост председателя ведомства в ближайшее время может покинуть Евгений Панкевич.

Сам чиновник сообщил «Фонтанке», что он такой информацией не располагает. «Не комментирую, много работы, много поручений до конца года. Ничего не могу сказать по этому поводу», — отметил он.

Тем не менее, по словам источников «Фонтанки», предложение занять должность главы КРТ поступила Сергею Корнееву, который 25 мая, по удачному стечению обстоятельств, покинул пост заместителя руководителя Ростуризма. Сам Сергей Корнеев не подтвердил и не опроверг информацию. На вопрос о возможном трудоустройстве в Смольный он прислал улыбающийся смайлик.