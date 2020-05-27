Евгений Панкевич может покинуть комитет по развитию туризма. Ему на смену прочат выходца из Ростуризма
Туристическая отрасль Петербурга, затихшая во время коронавирусных ограничений, может получить нового руководителя. Как стало известно «Фонтанке», в комитете по развитию туризма готовится рокировка: пост председателя ведомства в ближайшее время может покинуть Евгений Панкевич.
Сам чиновник сообщил «Фонтанке», что он такой информацией не располагает. «Не комментирую, много работы, много поручений до конца года. Ничего не могу сказать по этому поводу», — отметил он.
Тем не менее, по словам источников «Фонтанки», предложение занять должность главы КРТ поступила Сергею Корнееву, который 25 мая, по удачному стечению обстоятельств, покинул пост заместителя руководителя Ростуризма. Сам Сергей Корнеев не подтвердил и не опроверг информацию. На вопрос о возможном трудоустройстве в Смольный он прислал улыбающийся смайлик.
О кадровых перестановках в комитете по развитию туризма заговорили после смены курирующего вице-губернатора: в декабре 2019 года шефства над ведомством лишился Олег Марков. После его перехода на должность советника губернатора КРТ стал курировать Максим Соколов, также отвечающий за транспорт и инвестиции.
Евгений Панкевич возглавил туристическую отрасль Петербурга в июне 2018 года, сменив на этом посту Андрея Мушкарева. Во время его руководства город завершил эпопею с выбором нового туристического логотипа, хотя конечный результат вызвал неоднозначную реакцию бизнеса и граждан. Также команда Евгения Панкевича намеревалась внедрить новую методику подсчета турпотока, но так и не завершила начатое.
Сергей Корнеев был назначен заместителем руководителя Ростуризма в ноябре 2014 года, до этого он был директором департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ, а позже работал советником министра культуры. Много лет возглавлял Северо-Западное региональное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ).