Власти Псковской области объявили о смягчении ограничений и одновременно попросили у Путина врачей

Правительство Псковской области с 15 июня собирается разрешить отелям, гостиницам и базам отдыха возобновить работу, которая была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 27 мая заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба по сохранению устойчивого развития экономики региона.



«Общее понимание алгоритмов безопасной работы у нас есть на настоящий момент. Если ничего экстраординарного не произойдет, предлагаю ориентироваться на 15 июня как на дату возможного запуска работы отелей, гостиниц и баз отдыха. Про санатории пока мы, к сожалению, не говорим. К этому времени у нас должно быть четкое понимание, как мы будем обеспечивать безопасность посетителей. И соответствующий алгоритм должен быть утвержден нашим санитарным врачом», — цитирует Ведерникова ТАСС.

