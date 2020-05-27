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27.05.2020 16:30
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Власти Псковской области объявили о смягчении ограничений и одновременно попросили у Путина врачей

Правительство Псковской области с 15 июня собирается разрешить отелям, гостиницам и базам отдыха возобновить работу, которая была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 27 мая заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперштаба по сохранению устойчивого развития экономики региона.

«Общее понимание алгоритмов безопасной работы у нас есть на настоящий момент. Если ничего экстраординарного не произойдет, предлагаю ориентироваться на 15 июня как на дату возможного запуска работы отелей, гостиниц и баз отдыха. Про санатории пока мы, к сожалению, не говорим. К этому времени у нас должно быть четкое понимание, как мы будем обеспечивать безопасность посетителей. И соответствующий алгоритм должен быть утвержден нашим санитарным врачом», — цитирует Ведерникова ТАСС.

Он добавил, что при желании власть и главный санитарный врач региона смогут открыть базы уже в эти выходные, но отдыхающим придётся 15 дней жить в них, как в обсерваторе. По словам главы правительства, одна из главных проблем — отсутствие чётких рекомендаций Роспотребнадзора для подобных учреждений.

На сегодняшний день в Псковской области выявлено 670 случаев заражения коронавирусом и 10 летальных исходов. 278 человек выздоровели, но Ведерников, видимо, не считает, что ситуация стабилизировалась, так как попросил у Путина помощи в виде медиков и оборудования. Президент дал добро.

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Комментарии (3)

260882621
Мммм, как приятно видеть, как вся Россия возвращается к жизни, пока наш расчудесный параноик бЯглов, профукав 2 месяца, пытается показать свой крутой нрав, ужесточая меры в "самом больном на свете" Петербурге. Сидеть нам в самоизгаляции до следующей весны.
Chupakabra
Ну что ж. Вполне логично.
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