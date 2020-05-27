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27.05.2020 14:04
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Въезды на ЗСД с Автомобильной улицы и Ленинского проспекта закроют на ночь

На Западном скоростном диаметре в Петербурге в конце мая в ночное время будут закрывать два въезда на Южном участке. Там будут вестись плановые работы по восстановлению дорожного обустройства.

Как сообщает пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы», с 23:00 28 мая до 6:00 29 мая для грузового транспорта будет закрыт въезд на ЗСД с Автомобильной улицы в северном направлении, то есть при движении в сторону Благодатной улицы. Водителей легковых машин просят быть особенно внимательными в месте производства работ.

Затем с 23:00 30 мая до 1:00 31 мая как для грузовых, так и для легковых машин закроют въезд с Ленинского проспекта в направлении Благодатной улицы.

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