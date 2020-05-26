Врачи просят Путина ввести мораторий на уголовные дела против них на время пандемии

Врачи и юристы написали открытое письмо президенту России с просьбой освободить их от уголовной ответственности по «профильным» статьям Уголовного кодекса на время пандемии коронавируса. Письмо опубликовано 26 мая на сайте Национальной ассоциации заслуженных врачей РФ.

Речь идет о следующих статьях УК: причинение смерти по неосторожности (ст. 109); причинение тяжкого вреда здоровью по той же причине (ст. 118); неоказание помощи больному (ст. 124); нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236); превышение должностных полномочий (ст. 286); производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238). Мораторий на их применение в отношении врачей авторы письма просят ввести с 21 марта 2020 года и до конца пандемии коронавируса.



Под письмом стоят подписи президента Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктора Егорова, главы компании «Факультет медицинского права» Полины Габай, вице-президента «Международного комитета защиты прав человека» Ивана Мельникова, а также других медработников и юристов, специализирующихся на защите прав медиков.

Авторы письма указывают, что сейчас врачам приходится принимать «сотни тысяч не только медицинских, но и правовых решений, подпадающих под действие гражданских, трудовых, административных и уголовных правоотношений, каждое из которых базируется на очень шаткой правовой основе и может быть оспорено». Кроме того, рекомендации Минздрава по лечению пациентов с COVID-19 постоянно меняются, и им сложно соответствовать. «Несоответствие действий медицинского персонала действующим на момент оказания медицинской помощи рекомендациям и правилам станет источником большого количества претензий», — уточняется в письме.

«Бездействие в вопросе принятия предлагаемых мер принесет непоправимый ущерб всей системе здравоохранения России, в том числе, не будет реализован «Паспорт национального проекта «Здравоохранение»... Но главное — страна понесет существенные и невосполнимые потери как человеческие, так и экономические», - подытожили авторы письма.

