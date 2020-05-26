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26.05.2020 14:34
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Роспотребнадзор: Комары, мухи и клещи не переносят COVID-19

Кровососущие насекомые, например комары и клещи, едва ли могут заразить человека коронавирусной инфекцией, успокоил любителей прогулок на природе Роспотребнадзор.

«Коронавирус SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам и преимущественно передается воздушно-капельным путем. Маловероятно, что насекомые могут быть его переносчиками», — цитирует заявление ведомства 26 мая Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Однако вместе с тем в Роспотребнадзоре напомнили, что мухи и другие насекомые могут быть переносчиками других заболеваний вроде дизентерии, глистных инвазий, брюшного тифа и холеры, поэтому важно не допускать их контакта с пищей.

За событиями, развивающимися в мире, России и Петербурге в свете пандемии новой коронавирусной инфекции, «Фонтанка» следит в онлайн-трансляции.

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Комментарии (5)

s55555s
А зачем это нам, ведь леса посещать запрещено?
258155751
Они его терпеть не переносят.
Vasilis
как они вообще до этого додумываются?)
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