Роспотребнадзор: Комары, мухи и клещи не переносят COVID-19

Кровососущие насекомые, например комары и клещи, едва ли могут заразить человека коронавирусной инфекцией, успокоил любителей прогулок на природе Роспотребнадзор.
«Коронавирус SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам и преимущественно передается воздушно-капельным путем. Маловероятно, что насекомые могут быть его переносчиками», — цитирует заявление ведомства 26 мая Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».
Однако вместе с тем в Роспотребнадзоре напомнили, что мухи и другие насекомые могут быть переносчиками других заболеваний вроде дизентерии, глистных инвазий, брюшного тифа и холеры, поэтому важно не допускать их контакта с пищей.
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