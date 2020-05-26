Роспотребнадзор: Комары, мухи и клещи не переносят COVID-19

Кровососущие насекомые, например комары и клещи, едва ли могут заразить человека коронавирусной инфекцией, успокоил любителей прогулок на природе Роспотребнадзор.

«Коронавирус SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам и преимущественно передается воздушно-капельным путем. Маловероятно, что насекомые могут быть его переносчиками», — цитирует заявление ведомства 26 мая Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф».

Однако вместе с тем в Роспотребнадзоре напомнили, что мухи и другие насекомые могут быть переносчиками других заболеваний вроде дизентерии, глистных инвазий, брюшного тифа и холеры, поэтому важно не допускать их контакта с пищей.