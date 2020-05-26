На севере Петербурга задержали мужчину с полкилограмма растительного наркотика
Частного предпринимателя задержали на проспекте Энгельса с двумя свертками, в одном из которых эксперты нашли полкилограмма растительного наркотика.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 24-летнего жителя Петербурга, который с 2017 года является индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли, полицейские остановили 24 мая около девяти вечера у дома 134 корпус 2 по проспекту Энгельса.
Во время личного досмотра у него нашли пакет, а в нем два свертка обмотанных липкой лентой с веществом растительного происхождения. Эксперты, исследовав содержимое одного из них, установили, что в свертке находится наркотическое средство массой 500,3 грамма.
По факту возбуждено уголовное дело по статье покушение на незаконный сбыт наркотических средств. С мужчины взяла подписка о невыезде.