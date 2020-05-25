Процесс по делу «Сети» в Петербурге возобновили без лишних ушей, активистов отлавливают на подходе
Судебный процесс по делу террористического сообщества «Сеть» в Петербурге проходит за закрытыми для слушателей дверями. Свести на нет гласность помогли коронавирусные ограничения, полиция останавливает активистов ещё на подступах.
Как сообщают в группе помощи задержанным в Петербурге, 25 мая в отделы полиции уехали Павел Иванкин и Илья Ткаченко. Активисты уточняют, что Иванкина остановили на подходе к зданию суда на Кирочной улице. Предполагается, что ему припомнили одиночный пикет на Невском проспекте, в котором он отстоял накануне.
Ткаченко у метро «Чернышевская» полицейские остановили вопросом о последних выездах за пределы России. Он также шёл на Кирочную улицу.
В здании Первого Западного окружного военсуда в понедельник проходит заседание по делу Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых обвиняют в участии в сообществе «Сеть» (признана террористической и запрещенной в РФ). Дело в выездном режиме слушает Второй ЗОВС.
Процесс поставили на паузу в марте из-за распространения коронавируса. Возобновить его московские судьи поспешили без учёта того, что до 31 мая в здания судов Петербурга допускаются только непосредственные участники разбирательства, для слушателей двери закрыты. На ходатайство защиты отложить заседание председательствующий ответил отказом.
Дело о сообществе «Сеть», признанном террористическим и запрещенном в России, возбуждено осенью 2017 года следствием ФСБ. По мнению обвинения, в Петербурге действовали автономные ячейки «Марс» и «Иордан», еще несколько — в Пензе и Москве. Участники движения, считает следствие, готовились к насильственному захвату власти и вооружённому мятежу. В Петербурге к уголовной ответственности привлечены трое. Юлий Бояршинов признаёт вину частично, Виктор Филинков свою причастность отрицает. Игорь Шишкин пошёл на сделку со следствием. Пензенским участникам «Сети» 10 февраля 2020 года назначили сроки от 6 до 18 лет строгого режима. Приговор основан в том числе на материалах, в легитимности которых сомневается защита петербургских фигурантов. Суровые наказания вызвали общественное возмущение. В петициях педагогов, ученых, деятелей культуры, студентов, журналистов и прочих профессиональных групп говорилось о пытках. Тысячи человек авторизованно протестуют против жестокости и судебного произвола.