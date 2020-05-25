Процесс по делу «Сети» в Петербурге возобновили без лишних ушей, активистов отлавливают на подходе

Судебный процесс по делу террористического сообщества «Сеть» в Петербурге проходит за закрытыми для слушателей дверями. Свести на нет гласность помогли коронавирусные ограничения, полиция останавливает активистов ещё на подступах.

Как сообщают в группе помощи задержанным в Петербурге, 25 мая в отделы полиции уехали Павел Иванкин и Илья Ткаченко. Активисты уточняют, что Иванкина остановили на подходе к зданию суда на Кирочной улице. Предполагается, что ему припомнили одиночный пикет на Невском проспекте, в котором он отстоял накануне.