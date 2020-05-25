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25.05.2020 14:50
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Путин разрешил собственникам жилья проводить онлайн-собрания

Собственникам жилья в многоквартирных домах разрешили решать вопросы в онлайн-режиме. Соответствующий закон о внесении изменений в Жилищный кодекс подписал 25 мая Владимир Путин.

Согласно информации на сайте Кремля, проводить встречи и заочные голосования владельцы квартир теперь могут и по Сети. Для перехода в такой режим не нужно решение общего собрания. Пользоваться участникам придётся государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства или специально созданным для этого региональным порталом.

Помимо этого, поправки изменили срок проведения в 2020 году годового общего собрания собственников помещений. Он был продлён до 1 января 2021 года.

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Комментарии (5)

Vasilis
супер меры поддержки! спасибо батюшка
Печенеги и половцы
Только, чтобы каждый мог видеть, за что он расписался
kоt-idiot
А в тубзике уже можно больше трех собираться, или еще нет?
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