Путин разрешил собственникам жилья проводить онлайн-собрания

Собственникам жилья в многоквартирных домах разрешили решать вопросы в онлайн-режиме. Соответствующий закон о внесении изменений в Жилищный кодекс подписал 25 мая Владимир Путин.
Согласно информации на сайте Кремля, проводить встречи и заочные голосования владельцы квартир теперь могут и по Сети. Для перехода в такой режим не нужно решение общего собрания. Пользоваться участникам придётся государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства или специально созданным для этого региональным порталом.
Помимо этого, поправки изменили срок проведения в 2020 году годового общего собрания собственников помещений. Он был продлён до 1 января 2021 года.