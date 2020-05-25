Кудрин увидел в пандемии шанс «перенастроить» Россию: развернуться от нефтяной экономики к экономике знаний

«На мой взгляд, сегодня остро встала проблема отсутствия практических «сшивок» этих двух типов реакции, антикризисной и стратегической политик. Если сосредоточимся только на тактике, то с симптомами мы справимся, но застарелые болезни нашей экономики не вылечим», — объяснил Кудрин необходимость дальнейших реформ.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин написал программную статью, в которой объяснил, какие приоритеты формирования антикризисной политики помогут запустить необходимые стране реформы после пандемии коронавируса. Материал 25 мая был опубликован в «Коммерсанте».

По мнению главы Счетной палаты, нужно «существенно снижать регулирование» и предоставлять «больше свободы» частному сектору, чтобы ритуальные разговоры о поддержке частной инициативы превратились в реальные и через три-четыре года был виден результат по этому направлению.



Размышляя о том, как после пандемии изменится роль нефти, Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики в сторону экономики знаний и технологий.



«Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет, — написал экономист. — «Ренту» теперь будут давать новые технологические и инновационные решения, цифра, инновации, но только если мы будем опережать других».



В своей статье экономист задается множеством вопросов о том, как изменятся сферы здравоохранения и образования после пандемии коронавируса.



«Геройство врачей и других работников отрасли в борьбе с пандемией — безусловно, но иногда им приходится сражаться «голыми руками», не имея оборудования, лекарств, современных технологий! Нужен просто кардинально другой подход, прыжок в направлении другой модели, обеспечивающей здоровье и долголетие граждан», — признал Кудрин необходимость реформы здравоохранения. По его мнению, систему образования также постигнет перестройка в сторону «обучения на протяжении жизни, постоянного переобучения».

