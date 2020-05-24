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24.05.2020 18:40
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В Крыму сообщили о готовности к первому этапу снятия ограничений

Объемы тестирования на коронавирус в Крыму достигли показателей, которые позволяют региону приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Об этом на заседании оперштаба сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Она заявила, что сейчас за сутки в Крыму проводится 73 обследования на 100 тысяч населения, тогда как нормативный показатель составляет 70 тестов.

Пеньковская отметила, что около среди зараженных около 40 % людей трудоспособного возраста от 18 до 49 лет.

В Крыму число пациентов с COVID-19 составляет 340 человек, вылечились 153. В России выявили 344 481 случай заражения, скончались 3,5 тысячи пациентов, выздоровели — 113 299. За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 8599 новых случаев, из них почти 44 % — без симптомов.

Ранее в Севастополе заявили, что планируют тестировать на COVID-19 приезжающих в город туристов.

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Комментарии (2)

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Brit
"Пеньковская отметила, что около среди зараженных около 40 % людей трудоспособного возраста от 18 до 49 лет".

...врачей в больницах заставляют, если человек умер от любого сопутствующего заболевания, ставить диагноз любого сопутствующего заболевания, и даже если просто не пришел тест на коронавирус, а человек уже умер, говорить, что коронавируса у него не было. В результате мы видим большое количество людей, которые в России умерли от коронавируса молодыми, потому что у молодых реже сопутствующие заболевания.
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