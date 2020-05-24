В Крыму сообщили о готовности к первому этапу снятия ограничений
Объемы тестирования на коронавирус в Крыму достигли показателей, которые позволяют региону приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Об этом на заседании оперштаба сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Она заявила, что сейчас за сутки в Крыму проводится 73 обследования на 100 тысяч населения, тогда как нормативный показатель составляет 70 тестов.
Пеньковская отметила, что около среди зараженных около
В Крыму число пациентов с COVID-19 составляет 340 человек, вылечились 153. В России выявили 344 481 случай заражения, скончались 3,5 тысячи пациентов, выздоровели — 113 299. За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 8599 новых случаев, из них почти
Ранее в Севастополе заявили, что планируют тестировать на COVID-19 приезжающих в город туристов.