В Крыму сообщили о готовности к первому этапу снятия ограничений

Объемы тестирования на коронавирус в Крыму достигли показателей, которые позволяют региону приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Об этом на заседании оперштаба сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Она заявила, что сейчас за сутки в Крыму проводится 73 обследования на 100 тысяч населения, тогда как нормативный показатель составляет 70 тестов.