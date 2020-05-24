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24.05.2020 16:06
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Губернатор Калининградской области ответил США на «кинжал в сердце Европы»

В Калининградской области развивается туризм, а в администрации США судят о регионе поверхностно. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов 24 мая.

«Американская президентская администрация как обычно поверхностна, наверное, мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», — цитирует Алиханова РБК.

Чиновник комментировал слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена. Он назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы», так как, по его словам, Москва решила разместить там «огромное количество ракет и вооружений». О’Брайен выразил сожаление из-за того, что власти превратили Калининград в «закрытую военную базу», хотя город мог бы стать центром туризма, торговли и контактов между Россией и Европой. Советник по нацбезопасности назвал ситуацию в регионе «упущенным шансом» для России и Европы наладить контакт.

По словам Алиханова, в течение нескольких лет до пандемии коронавируса количество туристов в регионе увеличивалось на 17–20 % ежегодно. Также аэропорт Калининграда обслужил рекордное количество туристов в 2019 году. С июля 2019 года граждане 53 государств могут въехать в область по электронной визе.

Комментарии советника президента США по национальной безопасности прозвучали в рамках обсуждения выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). По этому соглашению его участники имеют право проводить инспекционные полеты над территориями друг друга. Президент Дональд Трамп объявил о выходе из ДОН 21 мая. В качестве причины он назвал нарушение договора Россией, в том числе ограничение возможности наблюдения в Калининградской области.

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Комментарии (3)

Nationalverrater_2
Псаки тебе в парадной напсакила, говоришь, Пилатушко ?С голым задом не стоит пущщать когти веером перед европейскими вражинами. Дядюшка Си весьма доволен глупыми белыми лохами-лаоваями, которые пустили его свободно хозяйничать за Уралом ,но скалят зубы на смирных трусливых евросоплежуев. Чуть отъехать от областного центра , от побережья - та же мерзость и запустение , что и в метрополии: брошенные завода,разрушенные фермы, заросшие поля,загаженным многолетним мусором обочины,нищенские зарплаты и пенсии.
Pilat
Я начинаю подозревать, что они у Псаки берут уроки.
Если это так, то нужно в нашем бюджете выделить средства и наших дипломатов за деньги послать на курсы пурги Джейн Псаки.
Без этого современная дипломатия уже не может себя считать проф пригодной.
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