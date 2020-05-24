Губернатор Калининградской области ответил США на «кинжал в сердце Европы»

В Калининградской области развивается туризм, а в администрации США судят о регионе поверхностно. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов 24 мая.



«Американская президентская администрация как обычно поверхностна, наверное, мистер О’Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», — цитирует Алиханова РБК.



Чиновник комментировал слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена. Он назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы», так как, по его словам, Москва решила разместить там «огромное количество ракет и вооружений». О’Брайен выразил сожаление из-за того, что власти превратили Калининград в «закрытую военную базу», хотя город мог бы стать центром туризма, торговли и контактов между Россией и Европой. Советник по нацбезопасности назвал ситуацию в регионе «упущенным шансом» для России и Европы наладить контакт.



По словам Алиханова, в течение нескольких лет до пандемии коронавируса количество туристов в регионе увеличивалось на 17–20 % ежегодно. Также аэропорт Калининграда обслужил рекордное количество туристов в 2019 году. С июля 2019 года граждане 53 государств могут въехать в область по электронной визе.



Комментарии советника президента США по национальной безопасности прозвучали в рамках обсуждения выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). По этому соглашению его участники имеют право проводить инспекционные полеты над территориями друг друга. Президент Дональд Трамп объявил о выходе из ДОН 21 мая. В качестве причины он назвал нарушение договора Россией, в том числе ограничение возможности наблюдения в Калининградской области.

