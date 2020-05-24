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24.05.2020 13:20
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Бразилия сместила Россию со второго места по числу заражений коронавирусом

Россия на этой неделе опустилась на третье место по числу диагностированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Вторую после США строчку 24 мая заняла Бразилия с почти 347 400 заболевших COVID-19, что на 3 917 меньше, чем в России. В этой латиноамериканской стране от коронавируса умерли уже 22 013 человек.

Фото: скриншот с сайта Университета Джонса Хопкинса

В пятницу, 22 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Южную Америку «новым эпицентром» смертельного вируса, а директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан выразил наибольшую обеспокоенность по поводу Бразилии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно игнорировал риски, связанные с вирусом, называя его «небольшим гриппом», и настаивал на ослаблении ограничительных мер, введенными главами штатов, и возвращению предприятий к работе. Его отношение к советам экспертов в области общественного здравоохранения по COVID-19 привело к тому, что в прошлом месяце два министра здравоохранения подали в отставку со своих постов.

Фото: скриншот с сайта Университета Джонса Хопкинса

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Комментарии (7)

Гость
К чему нам Бразилия? Главное - в одной Москве ситуация почти такая же , как в 80 млн Германии
Андрей Алексеев
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