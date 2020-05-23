На проспекте Культуры у поста ДПС сбили пешехода. Сотрудники ГИБДД за считаные секунды прибыли на место аварии
Авария с участием пешехода произошла в Калининском районе Петербурга 23 мая. Перебегавшего проезжую часть мужчину задел автомобиль.
ДТП на проспекте Культуры попало на видео. На кадрах запечатлён пешеход, который пытается перебежать дорогу по «зебре» у пункта ДПС. Мужчину задевает легковая, водитель которой не успел среагировать.
Произошедшее замечают сотрудники ГИБДД, которые выбегают пострадавшему на помощь.
«Фонтанка.ру»