FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
71.88р78.44р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.05.2020 15:16
4
Печать

На проспекте Культуры у поста ДПС сбили пешехода. Сотрудники ГИБДД за считаные секунды прибыли на место аварии

Авария с участием пешехода произошла в Калининском районе Петербурга 23 мая. Перебегавшего проезжую часть мужчину задел автомобиль.

ДТП на проспекте Культуры попало на видео. На кадрах запечатлён пешеход, который пытается перебежать дорогу по «зебре» у пункта ДПС. Мужчину задевает легковая, водитель которой не успел среагировать.

Произошедшее замечают сотрудники ГИБДД, которые выбегают пострадавшему на помощь.

«Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Helgad
Пешеход даже не смотрел на машину в третьем ряду, даже голову не повернул. Думал, его по умолчанию пропускают
А поскольку скакал быстро - водитель не успел притормозить!
leningradec67
Подстава.
Владислав М
Тут все виноваты. Один бегает по дороге, как трёхлетний ребёнок. Второй летит не думая, а чиновникам не хватило мозгов понять, что на трехполостной трассе - выезде с КАД, пешеходник без работающего светофора - это поток травмированных и трупов. Вечером на этом переходе ещё и темень!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний