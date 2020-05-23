В Сестрорецке многоэтажку отключили от газа за долги вопреки запрету премьера Мишустина и пандемии

«22 мая 2020 г. ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» произвел отключение газа в котельной ООО «Теплоэнерго» из-за образовавшейся задолженности за поставку газа. Данная задолженность образовалась из-за неоплат населением за тепловую энергию. Задолженность населения перед ООО «Теплоэнерго» составляет 1 449 240 рублей», — говорится в объявлении, которое жильцы сфотографировали и выложили в Сеть.

Жители 845-квартирного ЖК «Дом у Разлива» на Гагаринской, 77, в Сестрорецке остались без газа. Из-за задолженности им отключили голубое топливо в котельной, хотя правительство предписывало этого не делать из-за пандемии коронавируса.

В УК «Сестрорецк», которая обслуживает дом, подтвердили, что уведомление действительно появилось на дверях парадных, и попросили перезвонить в «Теплоэнерго». Там и в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» на звонки «Фонтанки» не ответили.



Напомним, что правительство до конца года отменило штрафы для россиян за долги по коммунальным услугам и решило, что за неуплату они не должны отключаться.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», — еще 6 апреля говорил премьер-министр Михаил Мишустин.