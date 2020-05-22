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22.05.2020 20:37
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С начала года ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержала почти 1500 нарушителей пограничного режима

В пограничной зоне с января по май 2020 года отловили 1490 человек, сообщает 22 мая Погрануправление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, более 90% нарушителей - иностранцы, которые пытались прорваться из России в Евросоюз. С начала года попалось более 130 граждан РФ.

Статья 18.2 КоАП РФ (нарушение пограничного режима) предполагает штраф. За весь указанный период общая сумма взысканий составила 410 тысяч рублей.

Для сравнения, в прошлом году с января по ноябрь на подступах к границе в Ленобласти задержали 400 иностранных граждан.

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